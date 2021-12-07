تربية الكرخ الثانية تصدر ثلاثة توجيهات جديدة

وجاء في وثيقة عن المديرية، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "الى ادارات المدارس كافة، تقرر أن يكون دوام المحاضرين ثلاثة أيام في الأسبوع شرط توفر الشاغر والتخصص".وأضافت، أن "أي إصابة كورونا بأي صف يغلق الصف بأكمله لمدة أسبوعين، كما أنه لا يسمح مطلقاً لأي من الملاكات بالدوام دون أن يكون ملقحاً وعلى الاشرف متابعة أخذ تقارير من كل المديرين بتقديم قائمة بالملاكات الملقحة وأخرى بغير الملقحين وعلى قسم الموارد البشرية إرسالة صحة صدور كارتات التلقيح ومنع غير الملقحين من الدوام ويسجلون غياب باستثناء من يمتلك تقرير صحي من لجنة طبية رسمية تمنعه من التلقيح وعليه أن يجري مسحة أسبوعياً".أدناه الوثيقة: