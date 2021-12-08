الكاظمي يُوجّه القطعات الأمنية بإسناد حملة معالجة الشحة المائية - عاجل

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بالإيعاز إلى القطاعات الأمنية الماسكة للأرض، المنتشرة في المحافظات كافة، بالتنسيق مع ملاكات وزارة الموارد المائية في حملتها لردم الأنهار المتجاوزة والدورات غير النظامية، ورفع المضخات كافة، المتجاوزة على النظام الإروائي، مع عدم السماح لأي جهة خارج الوزارة، بالتدخل بهذه الأعمال.





وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "التوجيه، جاء بناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية عرضاً طارئاً خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة والأربعين، المُنعقدة في 30/11/2021، لغرض معالجة الشحة المائية التي يمر بها البلد".