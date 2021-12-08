الكاظمي وبارزاني يشددان على ضرورة تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش

وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل في مطار أربيل الدولي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يرافقه وفد كبير ضم وزير الدفاع وعدداً من القادة العسكريين".وتابع البيان، "في مستهل الاجتماع، رحب رئيس حكومة إقليم كردستان بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كردستان، وتم التباحث حول التطورات والمستجدات في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية، وتم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي وحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".واشار الى انه "جرى تسليط الضوء على الهجمات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش، وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره".