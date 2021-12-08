مراحل متقدمة في اعادة اعمار ماذنة عنه الاثرية بالانبار

وقال حمزة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العمل تضمن التنظيف ورفع الانقاض وغسل الحجارة الاصلية واعادتها في البناء وعمل فريم حديد مثمن حسب قياسات الطول والاضلاع والسمك واستمرار البناء بالبدن والدرج والمحور الوسطي لغاية14 م مع ترك اماكن النقوش من الخارج وحسب القياسات الموثقه لدى مفتشية اثار الانبار وتحديد اماكن النوافذ".واشار حمزة الى ان "الملاكات الاثرية والفنية اعادة بناء السياج المحيط بالمأذنه بقياس 50*50 م وتشميع الطبقه الأولى من المأذنة من الاسفل بارتفاع 3م بخلط الجص مع النوره واضافة الليف الخاص باعمال الجبسون بورد لتقوية النقوش وتهيئة قوالب النقوش وغق القياسات الدقيقة لتنفيذها في اماكنها".