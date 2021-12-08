إطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية في التخصصات الطبية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة التعليم الجامعي الأهلي، حددت أربعة خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة التي ستكون متاحة لمدة عشرة أيام عبر البوابة الإلكترونية".وأضاف البيان، إن "الدائرة أشترطت ضوابط التقديم الى المنحة المجانية، أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن لا يقل معدل التقديم والتنافس الى الطب العام عن 95% ولا يقل عن 93% لطب الأسنان والصيدلة".