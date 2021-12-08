تسجيل هزة أرضية في محافظة عراقية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الارضية سجلت عند الساعة 11:50:48 من صباح اليوم، وبلغت قوتها (3) درجة حيث تبعد (17)كم شمال غرب ناحية وانة من محافظة نينوى".وأضافت، إنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".ودعت الهيئة، "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".