الخدمة الاتحادي ينهي اختبارات المؤهلين للتوظيف ويستكمل إجراءات تعيين هذه الفئة

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم انهاء مرحلة الاختبارات للمؤهلين للتوظيف المشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ ذوي المهن الطبية التي استمرت لمدة ثلاثة ايام"، مبيناً أن "عدد المختبرات التي استقبلت المتقدمين اكثر من ٥٠ مختبرا موزعة على الجامعات العراقية ومجهزة بجميع المستلزمات المطلوبة"، لافتاً إلى أن "أكثر من ٩٠٠٠ مؤهل ادوا الاختبار في عموم العراق التي جرت بأنسيابية عالية وبشكل مرتب".في سياق آخر، وافق مجلس الخدمة العامة الاتحاد في جلسته الثانية والثلاثون التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه واعضائه على استكمال اجراءات تعيين عقود مديرية ماء محافظة بغداد، لعامي ٢٠١٦ والبالغ عددهم ٤٤ شخصاً، وفق بيان للمجلس.وأضاف البيان، أن المجلس وافق "في جلسته الثانية والثلاثون التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ على استكمال اجراءات تعيين عقود مديرية ماء محافظة المثنى، لعامي ٢٠١٧-٢٠١٦ والبالغ عددهم ٦٠ شخصاً".ووافق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في جلسته الثانية والثلاثون التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ استكمال اجراءات تعيين عقود مديرية ماء محافظة النجف الاشرف، لعامي ٢٠١٧-٢٠١٦ والبالغ عددهم ١٢٤ شخصاً.