الصّدر يشكل لجنة لمتابعة عمل المسؤولين التابعين للكتلة الصدرية

شكل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، لجنة متخصصة بمتابعة عمل جميع المسؤولين العاملين حالياً في الدرجات الخاصّة والتابعين للكتلة الصدرية.





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