المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يناقش التهيؤ لموسم الامطار

ناقش المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، الأربعاء، التهيؤ لموسم الامطار في العراق.





وذكرت الوزيرة بحسب البيان أنه "تم مناقشة سلسلة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واهمها احتياجات التهيؤ لموسم الامطار، وتنفيذ الاعمال المتبقية لمشروع مجاري الخالص، واكمال مشروع المجمع السكني في مدينة الصدر وفق عقد جديد". وقالت وزارة الاعمار والاسكان في بيان، إن "وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو ترأست، المجلس الوزاري للخدمات الإجتماعية بحضور وزيري النقل والاتصالات وامين بغداد، وممثلي الجهات المعنية".وذكرت الوزيرة بحسب البيان أنه "تم مناقشة سلسلة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واهمها احتياجات التهيؤ لموسم الامطار، وتنفيذ الاعمال المتبقية لمشروع مجاري الخالص، واكمال مشروع المجمع السكني في مدينة الصدر وفق عقد جديد".

وأضافت كما تم "مناقشة تخفيض نسبة خطاب الضمان لتنفيذ مشروع مستشفى (100) سرير في ناحية سفوان في محافظة البصرة، واستثناء مشاريع لجنة قانون اعلان (سامراء) عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".