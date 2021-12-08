الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب برفقة أمين بغداد

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب برفقة أمين بغداد المعمار علاء معن.



وقال بيان للامانة، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرافقه عدد من الوزراء وامين بغداد المعمار علاء معن افتتح معرض العراق الدولي للكتاب الذي اقامته مؤسسة المدى بعنوان النخلة والجيران دورة الروائي (غائب طعمة فرمان) بمشاركة أكثر من (٣٠٠) دار نشر عالمية وعربية ومحلية".

وذكر بيان الامانة أن "أمين بغداد المعمار علاء معن اكد خلال مشاركته بحفل الافتتاح بأن المشاهد الثقافية تعزز من عملية الانتماء والوفاء لعاصمة الثقافة والادب بغداد الحبيبة"

واضاف معن أن "امانة بغداد تعد احدى الجهات الراعية للمعرض وقدمت خدماتها ضمن ارض معرض بغداد الدولي للاسهام بانجاح الفعالية الثقافية والادبية وتهيئة اجواء ملائمة للدول العربية والاجنبية المشاركة".