اجتماع مرتقب لحسم ملف محاضري 2020

تَعقد وزارة التربية خلال الايام المقبلة اجتماعا مع محافظة بغداد لحسم موضوع محاضري العام الحالي ضمن مديرياتها الست بالعاصمة لتخصيص وزارة المالية درجات خاصة لهم ضمن موازنة العام 2022.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي للصحيفة الرسمية ان "الاجتماع يأتي لانصاف الشريحة المذكورة، اضافة الى رفد المدارس بتخصصاتهم العلمية والانسانية، لاسيما ان اعدادهم تتناسب مع درجات الحذف والاستحداث التي يمكن توفيرها لهم".

واشار الى "حاجة المديريات الفعلية للتخصصات التي يحملها المحاضرون، كما ان هناك مناقشات سابقة جادة لموضوعهم من خلال هيئتي الرأي في وزارة التربية ومحافظة بغداد".