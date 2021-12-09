الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مستشفى الهندية في كربلاء (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل صالة العمليات في الطابق الارضي داخل مستشفى الهندية العام في قضاء الهندية التابع الى محافظة كربلاء المقدسة ".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني أخلت الكوادر الطبية بأمان ثم باشرت بحصر وتطويق النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى غرف وطوابق المستشفى وانهت الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرار المادية ".وتابعت المديرية، "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المستشفى".