"التيك توك".. عراقيون يطالبون بحجبه لهذا السبب

طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الحكومية بضرورة حجب منصة "التيك توك".

واعتبر هؤلاء أن اغلب مستخدمي المنصة ينشرون مقاطع لا تتماشى مع الذوق العام.

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