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"التيك توك".. عراقيون يطالبون بحجبه لهذا السبب
محليات
2021-12-09 | 14:08
"التيك توك".. عراقيون يطالبون بحجبه لهذا السبب
4,489 مشاهدة
طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الحكومية بضرورة حجب منصة "التيك توك".
واعتبر هؤلاء أن اغلب مستخدمي المنصة ينشرون مقاطع لا تتماشى مع الذوق العام.
للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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