التعليم تحدد موعد إعلان نتائج القبول المركزي

وقال وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب خلال اجتماع مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بحسب بيان للوزارة، إن "ملف القبول المركزي يمثل مفصلا سنويا مهما يتطلع اليه الطلبة وعوائلهم الكريمة"، مشددا على "إكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج القبول وسرعة إنجازها ودقة البيانات في المنظومة الإلكترونية".بدورهم أعرب ممثلو الدائرة وفقاً للبيان عن "حرصهم الكبير على ملف القبول المركزي"، مؤكدين أن "العمل جار ومستمر من أجل إكمال نتائج القبول المركزي وإعلانها في الأيام القليلة المقبلة".