السومرية تنفرد بنقل حفل محمد رمضان في بغداد مساء اليوم.. تعرف على التفاصيل

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحيائه الحفل على مسرح سندباد لاند، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الغنائية.ووصل محمد رمضان العاصمة بغداد، قبل يومين وسط حراسة مشددة، لتأمينه وعدم حدوث تزاحم في الطرق بينه وبين جمهوره، حتى يصل إلى الفندق الذي يُقيم فيه بسلام.وروج محمد رمضان لحلفه، حيث نشر صورة البوستر الرسمي لهذا الحفل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها قائلًا: حمهوري العراقي يستعد لزلزال يوم 10 ديسمبر، أقوى حفلة في بغداد، ثقة في الله نجاح.ويُعد هذا الحفل، أول حفلات محمد رمضان في العراق، ومن المقرر أن يحضر هذا الحفل عدد كبير من جمهور محمد رمضان، الذين حرصوا على حجز التذاكر مبكرًا، معربين عن حبهم الكبير له، وإعجابهم بأعماله الغنائية، ودائمًا يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنان محمد رمضان في حفلاته.