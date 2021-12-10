الحكيم يؤكد ضرورة الحفاظ على النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس الإرهاب

وقال الحكيم، في تدوينة، تابعتها السومرية نيوز، إنه "في يوم النصر على عصابة داعش ألف تحية لصانعيه من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة بكافة صنوفها، والرحمة والرضوان والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى، ففي مثل هذا اليوم شهد العالم بأسره راية العراق وهي ترفرف على ربوع مدننا التي استباحها الإرهاب الداعشي وحررها أبناء شعبنا بعد أن استجابوا لفتوى المرجعية الدينية العليا لتختلط دماء مكوناته في أروع مشاهد التلاحم والوحدة الوطنية".وتابع، "إننا جميعا مطالبون بالحفاظ على هذا النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس الإرهاب الذي يسعى اليوم إلى إعادة بعض نشاطاته من خلال الخروق الأمنية التي نشهدها بين الحين والآخر".