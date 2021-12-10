ضبط شاحنات مخالفة لضوابط الاستيراد على الطريق الواقع بين أربيل – كركوك

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط شاحنات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد على الطريق الواقع بين أربيل – كركوك.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية مفرزة كركوك بمشاركة الجهات الساندة ذات العلاقة تمكنت من ضبط (٥) شاحنات محملة (لاصق سيراميك + حديد + اثاث مكتبي + مغاسل + بطاطا) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد على الطريق الواقع بين (أربيل - كركوك)".

واضاف البيان ان "هذه النشاطات تأتي بهدف ملاحقة وتجفيف منابع التهريب الذي يضر بمصلحة البلد".