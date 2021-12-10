العبادي بذكرى النصر على داعش: كسب التحدي يكمن بتجاوز الإنقسام السياسي

وقال العبادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ذكرى النصر العظيم اليوم، حيث انتصر العراق على الظلام والهمجية والفتنة الداعشية، وأسقط أكبر مشروع كاد أن يعصف به كدولة، ففي العاشر من كانون الأول 2017 تحرير العراق من براثن المشروع الداعشي المخدوم والمدعوم".وتابع، "إنني اليوم أبارك للعراقيين ذكرى النصر الذي صنعوه بدمائهم، وأُحيي إرادتهم وتضحيات مقاتليهم الأبطال، وأُؤكد بأنّ هذا الشعب قادر على تجاوز المحن مهما تطاولت".واردف، "تمر ذكرى النصر اليوم، والبلاد تعيش انقساماً سياسياً، وعودة مؤسفة للعمليات الإرهابية، وتضخم مريع يشل قدرات المواطنين المعيشية. وهي تحديات جديدة تتطلب منا جميعاً الإرتقاء لواجب الإستجابة لها، كي نكسب رهان الدولة مجدداً".واشار العبادي الى إنَّ "كسب التحدي اليوم يكمن بتجاوز الإنقسام السياسي والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الدولة ووحدتها وسيادتها ورفاه مواطنيها، وذلك من خلال الوحدة الوطنية والحكم الفعّال والإدارة الكفوءة والنزيهة للدولة لخدمة العراقيين".