الخالصي: الهدف من التزوير في الانتخابات هو ان يحصل صِدام بين المشاركين فيها

أكد المرجع الديني جواد الخالصي، ان البلد في وضع استثنائي لا ينبغي ان يكون المختصون منشغلين في الأمور الجانبية التي تؤدي إلى الاضرار بهم، وبمسيرتهم او اشغالهم عن أهدافهم.

وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، ان "ممثلي الأمم المتحدة ذهبوا إلى شركة في المانيا للإشراف على عملية الانتخابات وهي شركة امنية عسكرية ولا علاقة لها بالانتخابات أوشؤون البرمجيات، وهذا ما أدى إلى ما أدى إليه من تزوير في الانتخابات وحالة تأزم وتشنج كنا نحذر منها منذ بداية الاحتلال"، لافتاً ان "الذين شاركوا في الانتخابات دفعوا ثمن المشاركة في عملية بلهاء غير عقلانية".

وبيّن أن "الهدف من التزوير هو ان يحصل صِدام بين المشاركين في الانتخابات فطرف يؤكد عدم نزاهتها وطرف آخر يؤكد نزاهتها".