اعتقال شخص اعتدى جنسياً على طفل في المثنى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ان تم تسجيل شكوى من قبل أحد المواطنين في شعبة مكافحة إجرام الصوب الكبير التابعة إلى قسم مكافحة الإجرام في المثنى تفيد بتعرض ابنه الحدث البالغ من العمر ( 6 ) سنوات لاعتداء جنسي من قبل شخص قام باستدراجه وبعدها قام بالاعتداء عليه في إحدى المناطق السكنية في مدينة السماوة وممارسة الفعل الجنسي معه".واضافت انه "تم على الفور تشكيل فريق عمل والقبض عليه وتدوين اقواله ابتدائيا واعترف بقيامه بالاعتداء على المجني عليه".