وزير النفط يعلن عن خطة لزيادة الإنتاج

وقال اسماعيل خلال حضوره الاحتفال الذي أقيم في حقل مجنون بمحافظة البصرة ووضع حجر الأساس لمشروع استثمار الغاز الحامضي في الحقل بطاقة 155 مقمق وافتتاح بنايتي هيئة إنتاج وتطوير حقل مجنون النفطي ، والسيطرة الالكترونية في الحقل والمجهزة بأحدث أجهزة ومعدات وبرامجيات متابعة ومراقبة الإنتاج حسب بيان لوزارة النفط ورد لـ السومرية نيوز، إن" الوزارة تهدف الى زيادة انتاج النفط في حقل مجنون الى 450 الف برميل يوميا، وان عمليات التطوير ومستوى الإنجاز المتحققة خلال ثلاث سنوات وستة اشهر من العمل هو انجاز كبير وبجهد وطني، يعد من العلامات الفارقة في صناعة النفط العراقية"، مشيرا الى ان "نجاح الجهد الوطني في تنفيذ التزامه امام الحكومة العراقية للوصول إلى الطاقات الانتاجية ، وتقليل الكلف بنسبة 30 ٪ ".واكد ان "العراق يستهدف الوصول إلى انتاج الذروة" ، منوهاً انه "وبسبب فرض قيود الانتاج تم تغيير الاستراتيجية الى انتاج النفط الخفيف لتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة"، لافتا الى ان "حقل مجنون يسهم بتوفير كميات جيدة من وقود الغاز لاستخدامات تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بهذا النوع من الوقود النظيف، فضلاً عن انتاج الغاز السائل والمكثفات والسعي الى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة للعمليات النفطية في الحقل" .واشاد وزير النفط "بجهود العاملين في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها من دوائر وشركات الوزارة لتحقيق هذا الإنجاز رغم التحديات الاقتصادية والفنية والمالية وغيرها" .بدوره، قال مدير هيئة حقل مجنون ضياء اللعيبي ان "عمليات تطوير الحقل تأتي وفقاً لخطط وبرنامج الوزارة وشركة نفط البصرة ، واشار اللعيبي الى نجاح الهيئة في حفر (40) بئراً والمباشرة بحفر بئر جديد يسهم بتعزيز انتاج الحقل".