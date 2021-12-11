إحباط تهريب سبعة كيلو من الـ"مخدرات" بين السليمانية واحدى دول الجوار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي يحاول فيها تجار المخدرات نشر سمومهم بين ابناء المجتمع العراقي، يقف الأبطال في أجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، من بينهم الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث تمكنت الوكالة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من احباط محاولة تهريب نحو سبعة كيلو غرام من الحبوب المخدرة و ٩٠٠٠ الف حبة مخدرة وكيلو غرام من الترياك الاسود كانت مخبأ داخل الارض ومعدة للتهريب الى اراضينا على الشريط الحدودي بين محافظة السليمانية واحدى دول الجوار".واشارت الى انه "تم ضبط هذه المواد واتخاذ الاجراءات القانونية".