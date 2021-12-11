بالصور.. اول لقاء بين الحلبوسي والخنجر بعد الانتخابات

استقبل رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، اليوم السبت، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لبحث اخر المستجدات السياسية.

واظهرت صورا حصلت عليها السومرية نيوز، لقاء الحلبوسي بالخنجر بحضور عددا من القيادات السنية.