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بالصور.. اول لقاء بين الحلبوسي والخنجر بعد الانتخابات
محليات
2021-12-11 | 06:36
714 مشاهدة
استقبل رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، اليوم السبت، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لبحث اخر المستجدات السياسية.
واظهرت صورا حصلت عليها السومرية نيوز، لقاء الحلبوسي بالخنجر بحضور عددا من القيادات السنية.
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