لدعم البيئة.. إطلاق ماراثون "الرياضة بيئة خضراء" في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "برعايه وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز الفلاحي وبالتعاون مع فريق بايك داد للدراجات الهوائية وأمانة بغداد تم اطلاق ماراثون تحت عنوان (الرياضة الخضراء تنمية مستدامة في شوارع بغداد)".وأوضح مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي امير علي الحسون، أن "هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الدائرة للتوعية بشأن استخدام وسائل النقل البديلة للعجلات التي تعمل بالوقود الإحفوري وتشجيع لطلبة الجامعات و المدارس و الشباب و التنقل لأماكن عملهم و دراستهم بدلاً من استخدام العجلات و ايضاً له أثر إيجابي على الجانب الصحي والرياضي و هي واحدة من خطط التوعية التي تنتهجها الدائرة في موضوع التغيرات المناخيه و التنمية المستدامة"، لافتاً إلى أن الماراثون رافقته الإذاعات المتنقلة لبث الإرشادات التي تشجع على استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة، وذات تأثير إيجابي على المناخ.وتم توزيع الميداليات للمتسابقين من كلا الجنسين تشجيعاً لمشاركتهم في هذا الماراثون الذي انطلق من تفاطع الزيتون مرورا في مناطق المنصور وكرادة مريم والباب الشرقي حتى نقطة النهاية في شارع ابي نؤاس.