ضبط كميات كبيرة من المخدرات بإقليم كردستان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات على شكل مواد غذائية في إقليم كردستان.

وقلت الخلية في بيان، إن "قوات مجلس الأمن لإقليم كردستان العراق، تمكنت بعد الحصول على معلومات دقيقة من ضبط 70 كيلوغرام من الهيروين والايفون والقاء القبض على المتهمين الأفارقة الذين جلبوها إلى الاقليم وكانت على شكل مواد غذائية مثل (الراشي وجبن زازي وكشك وريحان وطحين)".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على هذه المجموعة المكونة من اربعة متهمين الذين يحملون الجنسية الأفريقية تمت بجهود ومتابعة ميدانية نوعية ووضع خطة محكمة، وضبط جميع المواد المخدرة".