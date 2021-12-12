الخارجية تعلن إجلاء أكثر من 3500 من العالقين على الحدود البيلاروسية

وقال المُتحدِّث باسم وزارة الخارجيّة أحمدالصَحّاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين".وأضاف، ان "جهود سفارَتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو إستثنائية جداً لتقديم الدعم الانساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور".واشار الى ان "وفودنا القنصليّة لاتزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك،وفي بولندا،ليتوانيا ولاتيفيا".وتابع الصحاف، "تمكنّا من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من منيسك بواقع (3556) مسافر وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية".واستدرك، "منحنا حتى الان (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم،في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتيفيا،بولندا".