السومرية تنشر رابط نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد

وقال عبد الصاحب خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج القبول المركزي إنه تم قبول 143 ألف و296 طالبا في الكليات والمعاهد ضمن قناة القبول المركزي من مخرجات الدورين الأول والثاني للدراسة الإعدادية، و(4310) طالبا ضمن قناة القبول المباشر.وأضاف أن عدد الطلبة المقبولين من خريجي الفرع الاحيائي بلغ (74782) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المقبولين من خريجي الفرع التطبيقي (23488) طالبا وطالبة، وتم قبول (39007) من خريجي الفرع الأدبي، مشيرا الى قبول (6019) طالبا ضمن قناة قبول ذوي الشهداء في كل التخصصات.وتابع وزير التعليم أن عدد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية بلغ (8055) طالبا، وقد بلغت الحدود الدنيا لكليات الطب (99,17)، وطب الأسنان (98,33)، والصيدلة (97,83).وأشار الى أن أعداد المقبولين بلغت في كليات الهندسة (13551) والعلوم (18534) والقانون (3556) والإدارة والاقتصاد (10868) والتقنيات الطبية والصحية (1279) والتمريض (2606) والطب البيطري (1673) والزراعة (3241) والآداب (5204) واللغات (1217) والتربية والتربية الأساسية (28049) والمعاهد الطبية (11326) والمعاهد التكنولوجية (6884).وحدد وزير التعليم تاريخ 2021/12/19 موعدا لبداية الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى ووجه الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.