مشاهد "تحبس الانفاس".. محاولة إنقاذ لعامل دُفن حياً تحت التراب في الموصل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إنقاذ واسعاف عامل فقد الوعي ليدفن حياً بالتراب في ايمن الموصل.

الدفاع المدني ينقذ ويسعف عامل فقد الوعي ليدفن حياً بالتراب في ايمن الموصل pic.twitter.com/0UhG63rUGz — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) December 12, 2021 وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني أنقذت عامل تعرض لإصابة بالرأس بشكل مباشر أثناء مد انابيب الصرف الصحي بعمق أكثر من أربعة متر في منطقة حي الكندي الثانية في أيمن الموصل".



وأوضح البيان، إن "العامل دفن اسفل الانبوب بعد ان فقد الوعي نتيجة الاصابة وانهيار التراب فوق رأسه مما استدعى تدخل فرق انقاذ الدفاع المدني لتتمكن من اخراجه اولاً من داخل الحفرة وتقديم الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي ثانياً قبل تامين نقله الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها".