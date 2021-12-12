خلية الإعلام الحكومي: الصناعة تعيد تأهيل وتشغيل مصنع الصودا والكلور

استطاعت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، تأهيل وتشغيل مصنع الصودا والكلور، بعد أن كان متوقفاً منذ (13) عاماً.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اعادة تأهيله وصيانتهبجهود كوادر شركة الفرات العامة الفنية والهندسية وبالتعاون مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، بعد معالجة الأخطاء التصميمية واكمال جميع النواقص خلال فترة استمرت أكثر من عام".

واضاف البيان ان "المصنع يعمل بتكنولوجيا الخلايا الغشائية الصديقة للبيئة، ويحتوي على أربعة خطوط لإنتاج أربعة منتجات، تشمل الكلور السائل بطاقة (40) طن/ يوم، حيث يُعد المصنع، الوحيد في العراق لإنتاج مادة الكلور، الذي يستخدم في تنقية مياه الشرب، وبما يلبي حاجة أمانة بغداد، إضافة إلى منتجات هيدروكسيد الصوديوم بطاقة (45) طن/يوم، وحامض الهيدروكلوريك بطاقة (45) طن/ يوم، وهايبوكلورات الصوديوم بطاقة (60) طن/ يوم، والتي تدخل ضمن احتياجات وزارتي النفط والكهرباء. ويحتوي المصنع، على مختبر تخصصي يضم أجهزة حديثة لفحص المنتجات في كل مراحل الإنتاج، كما يعمل بمنظومة سيطرة الكترونية حديثة لكافة مرافق ووحدات المصنع، حيث تمتاز المنتجات بمواصفاتها العالمية التي تفوق المستورد".

وبسحب البيان، دعت وزارة الصناعة والمعادن، الجهات المستفيدة في وزارات النفط والكهرباء والاعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة وأمانة بغداد، للاستفادة من المنتوجات التي تطرحها الشركة، لتلبية احتياجاتها.