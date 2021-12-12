دعا الحكومة للتدخل.. شنكالي: العمال الكردستاني يغلق الدوائر في سنجار

السومرية نيوز/بغداد

كشف المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، عن قرار أصدره حزب العمال الكردستاني بإيقاف العمل ومنع جميع المؤسسات الحكومية من اداء واجباتها في قضاء سنجار احتجاجا على استمرار القصف التركي، مستغربا الصمت الحكومي على هذه التصرفات المرفوضة.



وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، ان "حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار اصدر قرار غريبا وكانها في بلدها بمنع موظفي الدوائر من ممارسة أعمالهم والى اشعار اخر احتجاجا على استمرار القصف التركي"، مبينا ان "حزب العمال يتعامل مع سنجار واهلها وكأنهم ضيعة لهم في احتلال واضح لقضاء عراقي يقابله صمت حكومي مستغرب".

وأضاف شنكالي، ان "هنالك اتفاق امني بين بغداد واربيل فيما يخص تطبيع الاوضاع في سنجار لكنه للاسف لم يطبق حتى اللحظة، ما ترك الفرصة لتلك المليشيات الارهابية ومن تعاون معها من الداخل للاستهتار بشكل واضح وجعل اهالي سنجار اسرى لديهم"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "موقف واضح وصريح والتحرك الفوري لطرد تلك المليشيات الارهابية بالتنسيق مع قوات البيشمركة لاعادة الامن والامان الى تلك المناطق".

واكد ان "بقاء تلك القوات الارهابية على اراضينا هو خرق واضح للقوانين الدولية واعطى المبررات للجانب التركي للتدخل بالشأن العراقي، بالتالي فاننا في حال اردنا تحقيق السيادة الحقيقية وانهاء التدخلات الخارجية فعلينا اولا انهاء تواجد تلك العصابات الارهابية على اراضينا".