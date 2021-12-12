الاتصالات تعلن إصدار الأمـر الوزاري الخاص بالتعيينات (وثيقة)

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت إلى السومرية نيوز، إنه "استناداً لما جاء في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وكتاب وزارة المالية الخاص بملاك الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً، تقرر تعيين الذوات المدرجة أسماؤهم في الجدول رقم واحد المرفق طياً الذي يبداً بالتسلسل 1 (احمد عبد الصمد محمود)، وينتهي بالتسلسل 626 (أسماء طارق ناجي) في الشركات العامة التابعة لوزارتنا والمدرجة إزاء كل أسم، علىأن يراعى المدة المحددة للمراجعة بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 الفصل الثالث المادة 16/1".أدناه الوثيقة: