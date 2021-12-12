تظاهرات النجف.. تصعيد ومحاولات للوصول إلى منزل المحافظ (صور)

وقال مصدر محلي، في حديث لـ السومرية نيوز، الأحد، إن "المتظاهرين قاموا بحرق إطارات، وقطع شوارع في المحافظة".وبين، أن "المتظاهرين توجهوا إلى منزل المحافظ لؤي الياسري".ويوم أمس، أفاد مصدر محلي، بانطلاق تظاهرات وسط محافظ النجف.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم في ساحة الصدرين مطاليين بإقالة لوي الياسري محافظ النجف"، مبيناً أنه "كانت هناك تظاهرة أخرى تحت مجسرات ثورة العشرين وفي شارع الجنسية القريب من بيت المحافظ"، لافتاً الى أن "التظاهرات شهدت حرق اطارات واطلاق الغاز المسيل للدموع فضلا عن مواجهات مع شرطة حفظ النظام".