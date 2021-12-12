"سرايا السلام": ليس من شأن تشكيلاتنا التدخل بهذه القضايا

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انطلاقا من مبدأ احترام القانون وللحفاظ على استقلالية القضاء وايمانا منا بنزاهة واستقلالية القضاء العراقي، نوضح أنه ليس من شأن تشكيلاتنا بجميع صنوفها التدخل بالقضايا القانونية والعشائرية, مهما كان أطرافها".واستثنت اللجنة، وفق البيان، "عمل اللجان القانونية التابعة لسرايا السلام، وبما يوكل اليهم من قبل اللجنة وذلك للحفاظ على المبادئ الأساسية التي تشكلت منها سرايا السلام، واهمها الحفاظ على هيبة الدولة بل ودعم الاجهزة الامنية والجهات القضائية وابداء المساعدة ان طلبوا ذلك".