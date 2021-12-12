بالوثيقة.. توجيه من الصحة يخص تلقيح المواطنين

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً إلى موافقة الوزير، ومن خلال الإطلاع على سير العملية التلقيحية بلقاحات كوفيد19، في منافذكم التلقيحية ولضمان تلقيح كافة المواطنين الراغبين بالتلقيح خلال أوقات الدوام الرسمي".وأضافت، "تنسب عدم انتظار اكتمال عدد معين من المستفيدين لفتح قناني اللقاح في الجلسات التلقيحية والالتزام بتلقيح كافة المراجعين، وحتى نهاية الدوام الرسمي".أدناه الوثيقة: