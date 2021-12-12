التعليم تطلق استمارة التقديم إلى الكليات الأهلية- عاجل

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، الاحد، عن إطلاق استمارة التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية.



وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021".

وأضافت أنه "التزاما بضوابط وسياقات التقديم المعتمدة فإن عملية ملء الاستمارة الإلكترونية تقتصر على أربعة خيارات وتكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي حصرا وتستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ الإطلاق".

وتابع بيان الوزارة أنه "يمكن للطلبة الذين أتموا تثبيت بياناتهم ومصادقتها المباشرة بعملية تسجيل خياراتهم من الأقسام التي يرغبون بالتقديم إليها ويتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء بياناتهم إتمامها ثم البدء بالتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية خلال المدة المشار إليها".