قرب انطلاق المرحلة الاولى من مشروع سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية

وقال الخزرجي خلال زيارته مدير شركة غصن الكروم للمقاولات لمكان العمل، إنه "تم الكشف على موقع العمل من قبل مدير المشروع، مؤكدا إنه سيتم المباشرة بالعمل في وقت قريب جدآ".من جانبه، قال مراقب اثار سامراء ليث سعدي السامرائي، ان "المشروع يهدف الى صيانة وتأهيل جامع الملوية وقصر الخلافة العباسية، مؤكدا ان جميع الاعمال التي ستقوم بها الشركة هي وفق الضوابط والتعليمات التي حددتها الهيئة العامة للاثار".المصدر: الهيئة العامة للأثار والتراث\ مفتشية آثار صلاح الدين