كشف ملابسات جريمة قتل "بشعة" في بغداد.. أم تقتل طفلتها والسبب "غريب"!

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مديرية مكافحة الإجرام في بغداد كشفت ملابسات حادثة قتل غامضة لطفلة في منطقة حي الكوفة شرقي العاصمة".واشارت المديرية الى "تشكيل فريق عمل بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل طفلة تحت ظروف غامضة".وتابعت "تم الانتقال الى محل الحادث وإعادة الإجراءات التحقيقية والكشف عليه، حيث تم التوصل الى معلومات تفيد بأن جدة المجنى عليها وشقيق والدتها كانا متواجدين داخل الدار لحظة حصول الحادث، حيث أشارت المعلومات الى أن المجنى عليها قد تعرضت الى طعن بواسطة سكين حسب تقرير الطب العدلي، وأن سبب الوفاة هو تمزق القلب والرئة اليسرى أثر الطعن بالصدر، ولدى عرض ما تم جمعه من أدلة تشير الى تورط المتواجدين في الدار بقتل المجنى عليها تم القبض عليهما، وبعد التعمق بالتحقيق اعترفت والدتها بقتل ابنتها بحضور (أمها وشقيقها) بواسطة الطعن بالسكين كونها كانت تلعب مع شقيقها ومنعت جدتها من النوم ليلاً، مما أثار اعصابها وقامت بضربها وطعنها بواسطة سكين داخل الدار، ولدى فرار البنت بجرحها سقطت من سطح الدار وبعد فقدانها للوعي أثر النزيف قاما بالاستعانة بالجيران لنقلها للمستشفى وهناك فارقت الحياة".ولفت المديرية الى، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وصدقت قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للحقيقة".