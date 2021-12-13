اندلاع حريق داخل عدد من المحال التجارية في الاعظمية

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع داخل عدد من المحلات التجارية ومولدة اهلية بمنطقة الاعظمية وسط بغداد .
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة لبيع المواد الأنشائية تجاورها مولدة كهربائية اهلية في منطقة الاعظمية الكسرة وسط بغداد ".
واضافت، ان "فرق الدفاع طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى كميات كبيرة من خزين وقود الگاز الخاص بتشغيل المولدة الكهربائية وسط المنطقة السكنية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".
يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني.