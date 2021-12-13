اندلاع حريق داخل عدد من المحال التجارية في الاعظمية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة لبيع المواد الأنشائية تجاورها مولدة كهربائية اهلية في منطقة الاعظمية الكسرة وسط بغداد ".واضافت، ان "فرق الدفاع طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى كميات كبيرة من خزين وقود الگاز الخاص بتشغيل المولدة الكهربائية وسط المنطقة السكنية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".