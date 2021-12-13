مراحل متقدمة في إعادة اعمار "مأذنة عنه" الأثرية

وخلال على مراحل العمل في إعادة بناء المأذنة، قال حمزة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العمل تضمن التنظيف ورفع الانقاض وغسل الحجارة الاصلية واعادتها في البناء وعمل فريم حديد مثمن حسب قياسات الطول والاضلاع والسمك واستمرار البناء بالبدن والدرج والمحور الوسطي لغاية 14 م، مع ترك اماكن النقوش من الخارج وحسب القياسات الموثقه لدى مفتشية اثار الانبار، بالإضافة إلى تحديد اماكن النوافذ ".وأشار حمزة الى ان "الملاكات الاثرية والفنية اعادت بناء السياج المحيط بالمأذنة بقياس 50*50 م وتشميع الطبقة الأولى من المأذنة من الاسفل بارتفاع 3م، بخلط الجص مع النوره واضافة الليف الخاص باعمال الجبسون بورد لتقوية النقوش وتهيئة قوالب النقوش وغق القياسات الدقيقة لتنفيذها في اماكنها".