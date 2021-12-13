ضغوط لفرض المدراء.. دعوات لابعاد دوائر نينوى عن المحاصصة

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي نجد فيه معظم السياسيين والاعلاميين يعلنون رفضهم الحازم والقاطع لنهج المحاصصة الطائفية والعرقية امام الاعلام وتحت الاضواء نجد انهم نفسهم يمارسونها ويدافعون عنها بشراسة بل ويقاتلون من اجلها بالخفاء وهذا ما نراه على ارض الواقع في محافظة نينوى مما ادى الى وجود ادارات ضعيفة تلتزم بتوجيهات الجهات التي وضعتها بالمنصب دون الالتفات الى المصلحة العامة او حاجة المحافظة كما ادى الى عرقلة كل الجهود التي كانت تهدف الى اعادة اعمار المحافظة واستعادة نينوى لوضعها الطبيعي".واضاف، أن "من اكثر المديريات التي تعرضت للضغوط بالوقت الحاضر والتي يحاول البعض فرض مدراء عليها عن طريق المحاصصة هي مديرية تربية محافظة نينوى والتي يعمل بها اكثر من 50 الف موظف وفرض عليها اكثر من اسم والادهى والامر ان الاختيارات لاتكون على اساس الخبرة او الكفاءة فأن رضينا بالمحاصصة فكيف لنا بأن نرضى بأشخاص بدون كفاءة او خبرة وغير مؤهلين اصلا لادارة مديرية بهذا الحجم".ودعا الشمري، إلى "إبعاد مديرية تربية محافظة نينوى عن المحاصصة المقيته عن طريق اختيار الاصلح ايا كان انتمائه العرقي او الطائفي"، مطالبا "باعادة النظر بمدراء الدوائر الموجودين حاليا وابعاد كل من يثبت تقصيره بالعمل او من كان اداء دائرته بشكل غير مثالي ولا ترتقي لمستوى طموحات ابناء المحافظة".