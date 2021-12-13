مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة حملة الشهادات العليا

حدد مجلس الخدمة الاتحادي، يوم الاربعاء المقبل موعداً لمقابلة حملة الشهادات العليا.



وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان، إن "موعد مقابلات حملة الشهادات العليا من المتقدمين على وظائف ديوان الرقابة المالية وبيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية سيكون يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ من الاسبوع الجاري ولمدة يوم واحد فقط واثناء الدوام الرسمي".

وبين اللهيبي أن "المقابلة ستكون في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي مقابل المحطة العالمية لسكك الحديد وحسب المواعيد المحددة للذين سيتم اشعارهم برسائل عبر البريد الأكتروني لحضور المقابلة وفق التاريخ المحدد في تلك الرسالة ليتسنى للجنة انهاء اعمالها بشكل عاجل".