الدفاع المدني تكشف عن تفاصيل حادث مجسر الموصل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث انهيار قالب مجسر قيد الانشاء في قرية هضيمة بين ناحية زمار واسكي غرب مدينة الموصل ".واضافت ان "الحادث ادى الى إصابة ثلاث عمال تم تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها مع استمرار فرق الدفاع المدني ببذل جهود مضنية لانتشال جثث العامل الرابع الغارق بين حديد التسليح واطنان المواد الخرسانية ، أذ حرصت الفرق بضخ كميات كبيرة من المياه للإحالة لعدم تصلب المواد الخرسانية على جثة العامل حتى تمكنت من الوصول اليه وانتشال الجثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في محافظه نينوى وفق الاجراءات القانونية المتبعة".واشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب الانهيار في القالب الخرساني ".