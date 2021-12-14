ست وستون جامعة وكلية عراقية تدخل تصنيف عالمي مهم

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سجلت نسخة العام 2021 (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021) تقييم تسعمئة وست وخمسين مؤسسة تعليمية في العالم وقد تمكنت الجامعات العراقية من زيادة حضورها وتنافسها العالمي الى ست وستين مؤسسة بالقياس الى نتائج النسخة الماضية لعام 2020 التي تضمنت إحدى وستين جامعة فقط".ويعتمد التصنيف العالمي (UI Greenmetrics) على معايير البنى التحتية بنسبة (15%) والطاقة والتغير المناخي (21%) والنفايات (18%) والمياه (10%) والنقل (18%) والتعليم والبحث (18%) بالاضافة الى الاستدامة والبيئة والمساحات الخضراء واستهلاك الطاقة.وبينت الوزارة، أن "جامعة بابل تصدرت الجامعات العراقية في هذا التصنيف وحصدت المرتبة 124 عالميا".يشار الى أن الجامعات والكليات العراقية الحكومية والأهلية سجلت تنافسها في تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس اثنتين وثمانين جامعة وكلية عراقية فيما أظهر مؤشر البحث العلمي في مستوعبات النشر العالمي حصول العراق على المرتبة الخامسة والأربعين عالميا والمرتبة السادسة في الشرق الأوسط والثالثة عربيا.