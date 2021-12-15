السجن 6 سنوات لمجرم ضبط بحوزته اختام مزورة - عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم ضبط عدد من الباجات والقسامات الشرعية وصور قيود وعقود زواج داخل دار المجرم اثناء عملية تفتيش قامت بها احد المفارز في عمليات بغداد للبحث عن المطلوبين والاسلحة غير المرخصة".واضاف انه "المجرم اعترف بقيامه باستعمال اختام مزورة وعليه وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانته وفق احكام المادة 276/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47و48و49 منه".