محافظة عراقية تنشئ سوقاً شعبية خاصة بالنساء

باشرت محافظة ذي قار، بإنشاء أول سوق شعبية خاصة بالنساء في المحافظة، لتكون نافذة اقتصادية وتجارية تتيح للمرأة دخول سوق العمل، بينما رحب عدد من سيدات الاعمال والناشطات بالخطوة.

وقال المحافظ احمد الخفاجي، للصحيفة الرسمية، "نخطط منذ فترة لإنشاء سوق خاصة بالمرأة بهدف تمكينها اقتصاديا من خلال اتاحة الفرص أمامها للمشاركة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الى جانب توفير المئات من فرص العمل والوظائف التي تناسب السيدات"، لافتا الى أن "السوق تعد وجهة استثمارية جديدة لسيدات الأعمال على الصعيدين الوظيفي والاستثماري".

وبين الخفاجي أن "السوق تشتمل على العديد من الخدمات التي تحتاج اليها المرأة، إلى جانب توفير معايير الامان والسلامة"، مشيرا إلى أن "السوق تضم عدداً كبيرا من المتاجر المتنوعة التي تلبي حاجة المرأة وأسرتها، سواء من البضائع التي تصنعها الأسر المنتجة التي خصصت لها أماكن عرض مميزة داخل السوق، أوالبضائع المستوردة من الخارج".

وفي هذا الصدد ذكرت الناشطة المدنية، منى هلال، للصحيفة أن تمكين المرأة اقتصاديا يتيح لها فرصا عديدة لتكون شريكا حقيقيا للرجل في التمنية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب أن المشروع سيوفر الاف الوظائف للنساء في المحافظة اللواتي يعانين أيضا من البطالة والتهميش المجتمعي.

ودعت سرور عجام، صاحبة إحدى الورش التي تنتج العدد اليدوية، إلى استثمار مواهب العديد من النساء والاسر التي تعمل على إحياء الصناعات التراثية في المحافظة، لأنها ستكون بكل تأكيد عامل جذب للسواح الذين يتوافدون إلى الأماكن التاريخية في ذي قار.