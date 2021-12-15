عمليات بغداد تساند دوائر الري في رفع التجاوزات على الانهر

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطط المرسومة من قيادة عمليات بغداد والمتمثلة بإسناد كافة الدوائر الحكومية في انجاز واجباتهم ، وبإيعاز مباشر من الفريق الركن قائد العمليات ، باشرت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع دائرة ري المدائن بتوفير الحماية لفرق ومفارز إزالة التجاوزات الحاصلة على ضفاف نهر دجلة".واضافت انه "تم ازالة ورفع (٤) ماطورات كهربائية لضخ الماء من مياه دجلة بدون موافقات رسمية ضمن منطقة التويثة جنوبي بغداد".