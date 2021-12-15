التعليم تطلق استمارة الاعتراضات الإلكترونية.. تستمر لهذه المدة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75 % فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".وأشارت إلى أنه "تستمر بوابة الدراسات باستقبال طلبات الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/12/21 ويتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة فيما سيتم لاحقا فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالفئات المشار إليها".