التعليم تطلق بوابة النقل لأبناء التدريسيين المقبولين مركزيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن قناة العامة للقبول المركزي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز،، أنه"يمكن للطلبة من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) اختيار القسم في الكلية التي يقبلون فيها مركزياً أو النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم شريطة إلَّا يتجاوز فرق معدلهم عن الحد الأدنى للقبول في الكلية/القسم المراد الانتقال إليه عن خمس درجات".

واوضحت الوزارة أن "ضوابط النقل تشمل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه ضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية والأهلية وأبناء أصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه فقط) من المنتسبين لوزارة العلوم والتكنولوجيا وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية لكليتي الإمام الكاظم (ع) وكلية الإمام الأعظم حصرا.

وتبقى بوابة النقل الإلكترونية متاحة الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/12/23.