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تكثيف الجهد الاعلامي والتوعوي لمواجهة التغيرات المُناخية

محليات

2021-12-15 | 17:39
تكثيف الجهد الاعلامي والتوعوي لمواجهة التغيرات المُناخية
103 مشاهدة

تحرص وزارة البيئة على أشراك الوزارات المعنية ومنها وزارة الموارد المائية والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في تكثيف الجهد الاعلامي والتوعوي للقضاء على المشاكل والتهديدات التي تواجه القطاع البيئي في العراق .

جاء ذلك خلال كلمة القاها وزير البيئة جاسم عبد العزيز حمادي في الورشة التوعوية التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية بحضور وزير الموارد المائية رشيد مهدي الحمداني والادارات العليا والمدراء العامون وممثلين من الوزارات المعنية.
 
واشار حمادي الى اهم ما جاء في مخرجات مؤتمر غلاسكو للتغيرات المناخية ومنها توجه العالم نحو الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وتشجيع تنوع مصادر الطاقة، لافتا الى الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومنها العراق كونه يعد واحد من الدول احادية الاقتصاد ويعتمد بشكل اساسي على النفط الخام.
 
مؤكدا على ضرورة تعزيز ايرادات الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة في المجال الزراعي والصناعي والتجاري وتشجيع اللجوء نحو الطاقات المتجددة كوسيلة مهمة لتعويض النقص الحاصل في الطاقة.
 
من جانبه دعا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الى تكثيف الجهود بين الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة لأداء مهامها بالشكل المطلوب خاصة وان العراق يمر بتحديات كبيرة منها ارتفاع معدلات الجفاف والتصحر وزيادة نسب تلوث المصادر المائية، مشيرا الى ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بأهمية الحفاظ على المصادر المائية وحمايتها من التلوث.
 
مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون اكد بدوره على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز اطر التعاون المشترك مع الوزارات والمؤسسات المعنية واعطاء الجانب الاعلامي والتوعوي الدور الكبير لايصال الرسالات الاعلامية والتوعوية لمختلف فئات المجتمع العراقي خاصة فيما يتعلق بملف التغييرات المناخية وضرورة توجه العراق نحو الطاقة المتجددة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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