وزير الموارد: أزمة شح المياه الحالية سوف يتم تجاوزها

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أزمة شح المياه الحالية سوف يتم تجاوزها بتعاون الجميع وخصوصا الوزارات ذات العلاقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وصل سد الموصل برفقة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير والملاك المتقدم في الديوان في موقع مشروع سد الموصل للاطلاع على وضع السد ومتابعة أعمال التحشية التي تقوم بها ملاكات الوزارة، فضلا عن مناقشة بعض المشاكل والمعوقات مع الملاك المتقدم في ديوان الرقاية المالية من أجل العمل على حلها، كذلك الاطمئنان على وضع السد والخزين المتحقق فيه فعليا إذا يعتبر سد الموصل من اهم المشاريع في البلاد".

وبحسب البيان، اضاف الوزير، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية لمتابعة أعمال التحشية في أسس السد عن كثب".

وتابع أن "سد الموصل وكل منشأته تعمل بصورة جيد جدا وضمن ماهو مخطط له"، مبينا أن "أزمة شح المياه الحالية سوف يتم تجاوزها بتعاون الجميع وخصوصا الوزارات ذات العلاقة".

كما أشار الوزير على استمرار التواصل مع دول الجوار من أجل ضمان حصة البلاد المائية في نهري دجلة والفرات والتأكيد على مبدأ تقاسم الضرر في حالة الشحة اوالفيضان.